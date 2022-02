Lazio, Cabral è sbarcato a Roma: «Felice di essere qui» – VIDEO (Di martedì 1 febbraio 2022) Jovane Cabral è sbarcato a Roma: il calciatore della Lazio capoverdiano domani sosterrà le visite mediche in Paideia Cabral è sbarcato a Roma ed è pronto ad iniziare la sua avventura con la Lazio. Il VIDEO dell’arrivo dell’attaccante nella capitale. È sbarcato a Fiumicino il nuovo acquisto della #Lazio Jovane #Cabral pic.twitter.com/2r18hcLemm— radioincontroolympia (@incontroolympia) February 1, 2022 «Sono contento di essere qui. Forza Lazio», queste le sue prime parole. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche in Paideia e poi firmerà il contratto con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Jovane: il calciatore dellacapoverdiano domani sosterrà le visite mediche in Paideiaed è pronto ad iniziare la sua avventura con la. Ildell’arrivo dell’attaccante nella capitale. Èa Fiumicino il nuovo acquisto della #Jovane #pic.twitter.com/2r18hcLemm— radioincontroolympia (@incontroolympia) February 1, 2022 «Sono contento diqui. Forza», queste le sue prime parole. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche in Paideia e poi firmerà il contratto con la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

