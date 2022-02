Juventus, continua la preparazione del match con il Verona: ecco Zakaria (Di martedì 1 febbraio 2022) La Juventus continua la preparazione in vista della gara contro l’Hellas Verona in programma per domenica alle 20.45. La squadra si è ritrovata allo Juventus Training Center nel pomeriggio e l’allenamento di oggi è stato anche il primo di Denis Zakaria in bianconero. Menu di oggi: seduta tecnica con esercitazioni su passaggi e movimenti e gestione del possesso palla, con partitella per chiudere. Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Lalain vista della gara contro l’Hellasin programma per domenica alle 20.45. La squadra si è ritrovata alloTraining Center nel pomeriggio e l’allenamento di oggi è stato anche il primo di Denisin bianconero. Menu di oggi: seduta tecnica con esercitazioni su passaggi e movimenti e gestione del possesso palla, con partitella per chiudere. Bonucci, Morata e Pellegrini hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzato, mentre Bernardeschi, a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un programma di lavoro differenziato che proseguirà fino al termine della settimana in corso. SportFace.

