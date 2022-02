Il sognatore Medvedev | un po' Connors e un po' Mecir

(Di martedì 1 febbraio 2022) Sarebbe stato un personaggio perfetto per un romanzo di Fëdor Dostoevskij, Daniil. Uno di quei personaggi tormentati, mai in pace con il mondo perché mai davvero in pace con loro stessi. ...

Uno stoico, infinito, leggendario Rafael Nadal batte, al termine di una finale clamorosa, Daniil Medvedev e conquista il suo secondo Australian Open.