Il messaggio di Emma alla mamma prima di Sanremo 2022 | “Sei una donna straordinaria”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 febbraio 2022)Marrone si esibirà anella seconda serata, domani 2 febbraio, ma l’emozione è forte già da giorni. Ancora di più oggi che è il compleanno della suae a lei ha dedicato un tenerosalirà sul palco del festival sorretta dai tantissimi fan ma più di tutti ci saranno lae il papà a seguirla da cosa, dal piccolo paesino in provincia di Lecce. “mi diceva sempre siamo come angeli – ha scritto la cantane sui social – Buon compleanno amore mio grande! Sei una…Ti amo da vivere“ una foto in piena estate, in barca, abbracciate. Sono gli auguri diMarronesua, in un giorno speciale ma un altro ...