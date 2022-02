Ida Platano ancora in lacrime per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Commento puntata dell’1 febbraio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Idaha aperto ladi. La Dama ha chiuso la sua conoscenza con il Cavaliere Andrea ed è scoppiata a piangere per. La storia tra i due è chiusa da due anni, ma, evidentemente, la Dama non l’ha mai del tutto scordato. Anche Matteo Ranieri ha raccontato la sua conoscenza con Federica Aversano e il loro primo bacio. Idae il ricordo diMa seriamente? Idadopo due annipiange aper? Sembra fantascienza eppure ...

Advertising

zazoomblog : Tina Cipollari senza peli sulla lingua: svelato un retroscena su Ida Platano - #Cipollari #senza #sulla #lingua: - psychosaru : pensando che pezzo di cuore è la canzone delle lesbike e sorriso grande quella di ida platano - infoitcultura : Ida Platano lascia Uomini e Donne? Dopo il nuovo crollo arriva una confessione - Novella_2000 : Violento scontro tra Tina e Gianni: “Maria sai che ti dico, ma vai a fa**” (VIDEO) #uominiedonne - tuttopuntotv : Ida Platano lascia Uomini e Donne? Dopo il nuovo crollo arriva una confessione #UominieDonne #idaplatano -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Tina Cipollari mette in difficoltà Gianni Sperti con una domanda piuttosto intima: 'sei stato innamorato?'. Finalmente viene fuori la verità Quando si tratta della dama, tra Tina Cipollari e Gianni Sperti le scintille non sembrano mai mancare. La bresciana, le cui vicissitudini stanno prendendo una piega davvero inaspettata, ha recentemente fatto delle ...A Uomini e Donne perin studio arriva Alessandro , un nuovo corteggiatore. La dama decide di uscirci, ma Tina: ' grazie a Santache ha fatto la grazia '. Lascoppia a piangere e Tina lascia lo studio mandando a quel paese Gianni! Ecco il video Witty Tv .Ida Platano ha aperto la puntata dell’1 febbraio di Uomini e Donne. La Dama ha chiuso la sua conoscenza con il Cavaliere Andrea ed è scoppiata a piangere per Riccardo Guarnieri. La storia tra i due è ...Durante la puntata di Uomini e Donne del primo febbraio, Tina Cipollari non ha mancato di esporre la sua perfidia con dei commenti che, però, non hanno per nulla intimorito Ida Platano. Ecco cosa è su ...