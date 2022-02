Green pass, arriva lo stop? Facciamo chiarezza (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Green pass continua a far discutere. Tante le voci attorno a questo strumento, una riguarda la sua scomparsa. Ma è davvero così? Ecco come stanno le cose. In questi mesi non si è fatto altro che parlare di restrizioni e differenze tra chi si vaccina e chi non lo fa. L’argomento vaccino è ancora oggi molto sentito, inoltre resta sempre una buona fetta di popolazione che non vuole farlo. Come sappiamo, il Governo per gestire la pandemia ha imposto il Green pass. Fonte AdobeStockInevitabilmente, questa misura ha fatto molto discutere. Soprattutto perché segnala cosa si può fare e cosa no, in base al fatto se il soggetto sia vaccinato oppure appena guarito. Insomma, per molti la certificazione verde rileva una sorta di discriminazione. Nell’ultimo mese, inoltre, c’è stata l’introduzione del Super ... Leggi su chenews (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilcontinua a far discutere. Tante le voci attorno a questo strumento, una riguarda la sua scomparsa. Ma è davvero così? Ecco come stanno le cose. In questi mesi non si è fatto altro che parlare di restrizioni e differenze tra chi si vaccina e chi non lo fa. L’argomento vaccino è ancora oggi molto sentito, inoltre resta sempre una buona fetta di popolazione che non vuole farlo. Come sappiamo, il Governo per gestire la pandemia ha imposto il. Fonte AdobeStockInevitabilmente, questa misura ha fatto molto discutere. Soprattutto perché segnala cosa si può fare e cosa no, in base al fatto se il soggetto sia vaccinato oppure appena guarito. Insomma, per molti la certificazione verde rileva una sorta di discriminazione. Nell’ultimo mese, inoltre, c’è stata l’introduzione del Super ...

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - Moreno01720679 : RT @TSconti: Il green pass serve per acquisti online? Amazon & C. ringraziano i 4 cretini al governo @Palazzo_Chigi - Giulia53526817 : RT @lameduck1960: Il Green Pass va resettato, abolito, tolto, cancellato e dimenticato. RT plis. -