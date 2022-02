Giallo mascherine per i leghisti del Pirellone, per Salvini è colpa del filtro (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Giallo mascherine per i leghisti del Pirellone. Quando alle 18 di ieri sera Matteo Salvini posta la photo-opportunity della squadra in consiglio regionale “che non perde di vista gli obiettivi su cui lavorare: Lavoro, Sanità e opere pubbliche”, con a fianco il presidente Attilio Fontana e gli altri esponenti del Carroccio, qualcuno si accorge che qualcosa non va. Le mascherine indossate sembrano aderire al viso come se uomini e donne nell’immagine fossero finiti in una galleria del vento: la stoffa aderisce al viso, mostrando in trasparenza profili di bocca e naso, quasi fossero mascherine trasparenti, di cellophane. Qualcuno lo segnala nei post, lanciando la pietra. Molti ironizzano, accusando Salvini di aver photoshoppato l’immagine ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –per idel. Quando alle 18 di ieri sera Matteoposta la photo-opportunity della squadra in consiglio regionale “che non perde di vista gli obiettivi su cui lavorare: Lavoro, Sanità e opere pubbliche”, con a fianco il presidente Attilio Fontana e gli altri esponenti del Carroccio, qualcuno si accorge che qualcosa non va. Leindossate sembrano aderire al viso come se uomini e donne nell’immagine fossero finiti in una galleria del vento: la stoffa aderisce al viso, mostrando in trasparenza profili di bocca e naso, quasi fosserotrasparenti, di cellophane. Qualcuno lo segnala nei post, lanciando la pietra. Molti ironizzano, accusandodi aver photoshoppato l’immagine ...

