Gennaio 2022, morti vip: gli addii più dolorosi (Di martedì 1 febbraio 2022) Questo Gennaio 2022 ha visto la scomparsa di tanti protagonisti. Dalla politica fino ad arriva al calcio. I loro addii sono stati davvero dolorosi. Il mese che è appena passato ha segnato particolarmente per la scomparsa di tanti personaggi illustri. Lutti che hanno colpito la politica, il giornalismo, la musica, il cinema e il calcio. Tutti addii che hanno lasciato tanta tristezza per quanto bene fatto nella loro carriera. Fonte AdobestockGennaio 2022 è stato un mese che difficilmente si potrà dimenticare. Tutti i personaggi che andremo a citare hanno impresso il loro nome nel settore di riferimento. Lo hanno fatto con qualità e professionalità. Per questo motivo non saranno mai dimenticati. Lutto nel cinema, era giovanissimo: dramma per i fan di ... Leggi su chenews (Di martedì 1 febbraio 2022) Questoha visto la scomparsa di tanti protagonisti. Dalla politica fino ad arriva al calcio. I lorosono stati davvero. Il mese che è appena passato ha segnato particolarmente per la scomparsa di tanti personaggi illustri. Lutti che hanno colpito la politica, il giornalismo, la musica, il cinema e il calcio. Tuttiche hanno lasciato tanta tristezza per quanto bene fatto nella loro carriera. Fonte Adobestockè stato un mese che difficilmente si potrà dimenticare. Tutti i personaggi che andremo a citare hanno impresso il loro nome nel settore di riferimento. Lo hanno fatto con qualità e professionalità. Per questo motivo non saranno mai dimenticati. Lutto nel cinema, era giovanissimo: dramma per i fan di ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - DiMarzio : #Calciomercato | ?@acffiorentina?: è fatta per Erick #Pulgar al ?@GalatasaraySK? - DiMarzio : .@acffiorentina | Il #Galatasaray e il #Marsiglia puntano Erick #Pulgar: la situazione - SanSeveroNews : FOGGIA – “Prosciolto perché il fatto non sussiste”. Nell’udienza preliminare di ieri, lunedì 31 gennaio 2022, sono… - LaraFarag_97 : RT @ADHRB: Il 30 gennaio 2022 il Ministro degli Interni del #Bahrain ha emendato la legge sulle sentenze alternative, la quale sancisce che… -