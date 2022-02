(Di martedì 1 febbraio 2022)mondiale per unche è saettato per 768 km, praticamente la distanza tra Milano e Napoli, e per ilpiù: 17,102 secondi. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha ...

Advertising

leggoit : #Fulmine da record, il lampo più lungo di sempre ha percorso 768 km - campifrancesco : RT @HDblog: Due record assoluti nei cieli: un fulmine percorre 768 km e un altro dura 17 secondi - Asgard_Hydra : Due record assoluti nei cieli: un fulmine percorre 768 km e un altro dura 17 secondi - - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Il mega #fulmine di 768 km stabilisce il record mondiale: è il lampo più lungo mai registrato - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Il mega #fulmine di 768 km stabilisce il record mondiale: è il lampo più lungo mai registrato -

Ultime Notizie dalla rete : Fulmine record

mondiale per unche è saettato per 768 km, praticamente la distanza tra Milano e Napoli, e per il lampo più lungo: 17,102 secondi. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha ...L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) delle Nazioni Unite ha dichiarato che il nuovoper "ilpiù lungo mai rilevato" è stato misurato negli Stati Uniti meridionali il 29 aprile 2020, e si estendeva per ben 768 chilometri attraverso Mississippi, Louisiana e Texas. Simile ...Record mondiale per un fulmine che è saettato per 768 km, praticamente la distanza tra Milano e Napoli, e per il lampo più lungo: 17,102 secondi. L'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha ...Il fulmine più lungo in distanza orizzontale percorsa ha coperto 768 km nel sud degli Stati Uniti, il 29 aprile 2020. Ed è record assoluto, come ha registrato ...