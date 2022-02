Fials | “118 in affanno | grave rischio-Covid per medici e infermieri”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Energenza da Sars-Cov-2: grandi e gravi appaiono le “criticità alle postazioni del 118 a Salerno e provincia” nella lettera che la organizzazione sindacaleinvia all’Asl. Il segretario provinciale Carlo Lopopolo scrive, tra l’altro: “Ultimamente stiamo registrando contagi anche tra il personalestico e medico. Evenienza che, unita alla cronica mancanza di personale sanitario, determina l’aumento esponenziale dei carichi di lavoro. Va detto che spesso si stanno eseguendo turnazioni con un medico o addirittura senza medico. Va ricordato che, non avendo protocollistici per la gestione terapeutica dei casi clinici, l’infermiere non può eseguire alcuna terapia in quanto non autorizzato. A queste criticità va aggiunta un’altra: la forte carenza di DPI. Tanto che sono ...