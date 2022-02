Dai sottotitoli allo show nella Lingua dei Segni: il Festival di Sanremo è accessibile a... (Di martedì 1 febbraio 2022) Perché Sanremo è Sanremo . Il Festival dalla canzone italiana apre i battenti questa sera, 1 febbraio, per la 72esima edizione, fino a sabato 5, nel consueto palcoscenico del Teatro Ariston . L'... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) Perché. Ildalla canzone italiana apre i battenti questa sera, 1 febbraio, per la 72esima edizione, fino a sabato 5, nel consueto palcoscenico del Teatro Ariston . L'...

Advertising

Luce_news : Dai sottotitoli allo show nella Lingua dei Segni: il Festival di Sanremo è accessibile a tutt* - Iamsad881567671 : @Annalis55976880 Guarda a prescindere dai sottotitoli, se hai uno fuori che ami non ti metti sotto le coperte con un altro - blvckheretic : @MELLARKR0MANOFF anche se lho messo in inglese e non leguo un cazoz dai sottotitoli ma a me non itneressa - bayanoora : @GiovannaGiallo1 Sì ? ma siamo indotte all'errore dai sottotitoli a cui siamo abituate - LoperfidoMoira : @AndreaCannavo10 @TrashStellare @AXBproduction Dai Andrea si positivo non c’è scritto da nessuna parte e comunque l… -