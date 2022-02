Covid in Toscana: 24 morti (12 uomini e 12 donne), oggi 1 febbraio. E 9.877 contagi (quasi 750mila da inizio pandemia) (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 24 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 1 febbraio 2022. Si tratta di 12 uomini e 12 donne con età media di 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 24 persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Grosseto, 2 fuori Toscana. Sono 9.877 i nuovi contagiati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 24 iper coronavirus, in2022. Si tratta di 12e 12con età media di 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 24 persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 4 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Grosseto, 2 fuori. Sono 9.877 i nuoviati L'articolo proviene da Firenze Post.

