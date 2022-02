Covid, i dati: 133.142 nuovi casi e 427 morti (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 133.142 i nuovi contagi da Covid individuati in Italia martedì primo febbraio, frutto di 1.246.987 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si abbassa ancora al 10,7%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 427 morti. Cala invece il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva: 35 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Diminuisce anche il numero dei ricoverati nei reparti di area medica: 40 in meno rispetto a lunedì. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono 133.142 icontagi daindividuati in Italia martedì primo febbraio, frutto di 1.246.987 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si abbassa ancora al 10,7%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 427. Cala invece il numero dei posti letto occupati da pazientiin terapia intensiva: 35 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Diminuisce anche il numero dei ricoverati nei reparti di area medica: 40 in meno rispetto a lunedì. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

