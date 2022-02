Covid, “deroga stranieri” potrebbe essere discussa dal Consiglio dei Ministri (Di martedì 1 febbraio 2022) La “deroga stranieri” per le manifestazioni sportive internazionali che si svolgono in Italia potrebbe essere discussa dal Consiglio dei Ministri domani, mercoledì 2 febbraio. Lo riporta La Gazzetta dello sport, spiegando che con le norme sul super green pass potrebbero esserci atleti non vaccinati che non potrebbero competere, soggiornare o mangiare in Italia con un tampone negativo, come avvenuto finora. In qualche caso, le federazioni internazionali che organizzano gli eventi sportivi potrebbero anche decidere di spostarli in campo neutro. L’ufficio della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, ha lavorato a un ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) La “” per le manifestazioni sportive internazionali che si svolgono in Italiadaldeidomani, mercoledì 2 febbraio. Lo riporta La Gazzetta dello sport, spiegando che con le norme sul super green passro esserci atleti non vaccinati che nonro competere, soggiornare o mangiare in Italia con un tampone negativo, come avvenuto finora. In qualche caso, le federazioni internazionali che organizzano gli eventi sportiviro anche decidere di spostarli in campo neutro. L’ufficio della sottosegretaria alla presidenza deldeicon delega allo sport, Valentina Vezzali, ha lavorato a un ...

