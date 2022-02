Covid, Bassetti: “Torniamo a vivere come facevamo prima” (Di martedì 1 febbraio 2022) Tornare al passato, accantonare lo stato d’emergenza, riprendere a vivere come un tempo. E’ questo l’augurio di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova che, all’AdnKronos Salute afferma: “Il buon senso ci dice che dopo due anni lo stato di emergenza è giusto che finisca e che si torni a vivere come facevamo prima”. Prosegue Bassetti: “Perché un Paese che ha una buona parte dei bambini delle scuole elementari in Dad, per contatti con un compagno che aveva un raffreddore, non sta convivendo con Covid-19?. Sulle mascherine aggiunge: “Se io per camminare sul lungomare devo mettermi la mascherina vuol dire che non è una Paese che non convive con il virus. Levare lo stato di ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) Tornare al passato, accantonare lo stato d’emergenza, riprendere aun tempo. E’ questo l’augurio di Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova che, all’AdnKronos Salute afferma: “Il buon senso ci dice che dopo due anni lo stato di emergenza è giusto che finisca e che si torni a”. Prosegue: “Perché un Paese che ha una buona parte dei bambini delle scuole elementari in Dad, per contatti con un compagno che aveva un raffreddore, non sta convivendo con-19?. Sulle mascherine aggiunge: “Se io per camminare sul lungomare devo mettermi la mascherina vuol dire che non è una Paese che non convive con il virus. Levare lo stato di ...

