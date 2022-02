Borsa | Milano chiude in rialzo +1 | 53%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Piazza Affari termina in rialzo. L'indice Ftse Mib conclude la seduta con un guadagno dell'1,53% a 27.224 punti. . 1 febbraio 2022...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Nel mese di gennaio 2022 il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia 38.593 vetture, in calo del 26,7% rispetto alle 52.635 unita' dello stesso ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Il 2022 inizia con il segno meno per il mercato auto italiano. Nel mese di gennaio in Italia sono state immatricolate 107.814 vetture, in calo del ...