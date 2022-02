Ancma | a gennaio mercato due ruote a motore +5 | 9%

(Di martedì 1 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – I dati deldi moto, scooter e ciclomotori di, diffusi da Confindustria, descrivono infatti un incremento complessivo del 5,9% sullo stesso mese dell’anno scorso. Molto positivo l’andamento dei ciclomotori (+47,5%), bene anche le moto (+23,3%), stabile invece quello degli scooter, che registrano un +0,3%. La crescita corrispondente a 14.938 veicoli immessi sul. Il dato più eclatante è quello dei ciclomotori, che fanno segnare +47,5%, pari 1.684 mezzi venduti, benchè non si possa trascurare il rimbalzo tecnico dovuto al confronto con un2021 che registrava un calo del 36%, mentre replicano il risultato dello scorso anno gli scooter, che targano 6.041 mezzi (+0,3%). In grande salute, infine, ildelle moto, che ...

