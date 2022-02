Ainett Stephens | il bikini è invisibile | la posizione osé mostra ciò che non si dovrebbe

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 1 febbraio 2022)è stata una delle più amate e apprezzate della televisione italiana di inizio millennio e la sua bellezza non ha tempo. La splendida modella venezuelana è diventata una delle donne più amate ed apprezzate sul piccolo schermo del Belpaese per le sue curve mozzafiato e anche oggi che ha 40 anni,è assolutamente un modello di bellezza assoluta. Il Mercante in Fiera è un gioco vecchissimo che è molto amato dalle famiglie italiane e che viene spesso e volentieri praticato durante le feste natalizie, ma è diventato ancora più popolare in seguito al programma di Pino Insegno su Italia 1 qualche anno fa. Di sicuro però non era facile trovare in tutte le case un personaggio come la “Gatta Nera”, ovvero una figura interpretata dache rappresentava ...