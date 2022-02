Agrigento, padre uccide figlio. "Mi chiedeva soldi in continuazione" (Di martedì 1 febbraio 2022) Agrigento, 1 febbraio 2022 - "Gli davo 600 euro al mese, ma non gli bastavano mai. Mi picchiava e mi minacciava sempre per i soldi". Gaetano Rampello, 7enne poliziotto in servizio al Reparto mobile ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), 1 febbraio 2022 - "Gli davo 600 euro al mese, ma non gli bastavano mai. Mi picchiava e mi minacciava sempre per i". Gaetano Rampello, 7enne poliziotto in servizio al Reparto mobile ...

