Verona, Praszelik sceglie la maglia 88 perché la 8 non c'è e gli ultras di destra festeggiano: «Uno di noi»

Il nuovo acquisto del Verona, Mateusz Praszelik, è finito al centro di un clamoroso equivoco che mischia calcio e politica, raccontato dalla Gazzetta dello Sport. L'ultimo acquisto del Verona, centrocampista, ha scelto la maglia numero 88 perché in Polonia, al Legia Varsavia, da cui proviene, gioca di solito con la 8 e la 8, nel Verona, non è disponibile perché appartiene a Lazovic. Ma gli ultras di destra interpretano la scelta come espressione della sua ideologia neonazista. Il numero 88, infatti, per i neonazisti è associato a Hitlet, poiché la lettera H è la numero 8 dell'alfabeto, dunque Heil Hitler, doppia H, corrisponde all'88. I tifosi di estrema destra della curva Sud del Bentegodi sono dunque esplosi di gioia

