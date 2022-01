Una Vita Anticipazioni 1° Febbraio 2022: Lolita in ospedale per colpa del tradimento di Antonito! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 1° Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Lolita sorprenderà Antonito tra le braccia di Natalia. Il tradimento avverrà nella casa coniugale, Lolita non reggerà il colpo e finirà dritta in ospedale! Leggi su comingsoon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 1°su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano chesorprenderà Antonito tra le braccia di Natalia. Ilavverrà nella casa coniugale,non reggerà il colpo e finirà dritta in

