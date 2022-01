UFFICIALE | Eriksen torna a giocare | ecco dove!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Christianè pronto are in campo. Come riporta Sky Sport, l’ex centrocampista dell’Inter nelle prossime ore firmerà fino a fine stagione col Brentford. Il danese, riporta l’emittente, ha già superato tutti i controlli medici necessari, l’annunciodella sua nuova avventura in Premier League è atteso in giornata. Christianera fermo dallo scorso giugno, quando ha avuto un infarto in campo in occasione di Danimarca-Finlandia, valevole per la fase a gironi di Euro 2020. Lo scorso Novembre aveva rescisso il suo contratto con l’Inter