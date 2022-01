Traffico Roma del 31-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora qualche problema sul Raccordo Anulare rimosso risolto l’incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna restano code a tratti tra lo svincolo Prenestina Tiburtina in direzione quindi Salaria ancora sul raccordo perintenso Ci sono code a tratti in carreggiata interna dal bivio con laNapoli fino all’uscita Ardeatina code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale code all’uscita Pietralata Monti Tiburtini lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni tra lo svincolo Prenestina & Viale Castro Data l’ora ci sono quelle su tutte le principali vie d’accesso al centro in particolare sulla Trionfale lungo la Cassia è rispettivamente dal bivio di Casal ...