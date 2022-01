Ti amo non lo so dire: testo e significato della canzone di Noemi a Sanremo 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ti amo non lo so dire”: testo e significato. Noemi è in gara con questo brano nella 72esima edizione del Festival di Sanremo, la seconda volta con Amadeus conduttore dopo aver preso parte a quelli di Antonella Clerici, Gianni Morandi, Fabio Fazio, Carlo Conti e Claudio Baglioni. “Ti amo non lo so dire”: testo e significato Il brano di Noemi è stato scritto da Dario Faini, Mahmood e Alessandro La Cava e prodotto dalla Dorado Inc di Dario Faini. Forse mi calmerò come l’acqua del mare Mi riconoscerò Se cambierò parere Ho sbagliato a parlarti scusami perché Sono quella stronza che non cambierà per te Ti ricordi di me Le notti a camminare Un po’ stanchi e felici Sulle strade romane Forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è Una strada dove ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Ti amo non lo so”:è in gara con questo brano nella 72esima edizione del Festival di, la seconda volta con Amadeus conduttore dopo aver preso parte a quelli di Antonella Clerici, Gianni Morandi, Fabio Fazio, Carlo Conti e Claudio Baglioni. “Ti amo non lo so”:Il brano diè stato scritto da Dario Faini, Mahmood e Alessandro La Cava e prodotto dalla Dorado Inc di Dario Faini. Forse mi calmerò come l’acqua del mare Mi riconoscerò Se cambierò parere Ho sbagliato a parlarti scusami perché Sono quella stronza che non cambierà per te Ti ricordi di me Le notti a camminare Un po’ stanchi e felici Sulle strade romane Forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è Una strada dove ...

