Sara Manfuso minacciata dopo avere presentato il libro di Bassetti | «Voi No vax vivete nel Medioevo»

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Una foto della presentazione deldi Matteoscatena il commento di un hater sotto il post di, opinionista e Presidente dell’Associazione #iocosì per i diritti delle donne. «Tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morie di cancro ai testicoli», ha scritto un utente riferendosi a, noto infettivologo del San Martino di Genova. L’autore dell’insulto proviene probabilmente dagli ambienti No vax, su cui ora indaga la Polizia Postale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La risposta diNel rispondere all’hater,ha fatto sapere che il ...

