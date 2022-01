Sanremo 2022, come cambiano i palinsesti e cosa non va in onda (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella settimana dedicata dalla Rai al Festival di Sanremo 2022, Mediaset fa un passo indietro, rinunciando ad alcuni degli appuntamenti fissi, come il Grande Fratello Vip e C’è posta per te, sostituiti da film in prima visione tv. Vediamo come cambia il palinsesto tv Rai e Mediaset tra l’1 e il 5 febbraio 2022. Sanremo 2022: come cambia il palinsesto Mediaset Nessuna sfida accesa contro il Festival di Sanremo 2022, come accadeva fino a qualche anno fa. Anche questa volta infatti Mediaset ha deciso di fare un passo indietro, non mandando in onda il Grande Fratello Vip venerdì 4 febbraio e C’è posta per te sabato 5 febbraio. Entrambi gli show torneranno la settima successiva, nei ... Leggi su dilei (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella settimana dedicata dalla Rai al Festival di, Mediaset fa un passo indietro, rinunciando ad alcuni degli appuntamenti fissi,il Grande Fratello Vip e C’è posta per te, sostituiti da film in prima visione tv. Vediamocambia il palinsesto tv Rai e Mediaset tra l’1 e il 5 febbraiocambia il palinsesto Mediaset Nessuna sfida accesa contro il Festival diaccadeva fino a qualche anno fa. Anche questa volta infatti Mediaset ha deciso di fare un passo indietro, non mandando inil Grande Fratello Vip venerdì 4 febbraio e C’è posta per te sabato 5 febbraio. Entrambi gli show torneranno la settima successiva, nei ...

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - SkyTG24 : Sanremo 2022, Emma sfida ogni paura e Ogni Volta è Così - CastelliIrpinia : Anche Carmine Pelosi a #Sanremo tra i 10 finalisti! Leggi la notizia qui: - robertina19899 : RT @VelvetMagIta: Emma: “Vengo a Sanremo per la pura voglia di mettermi in gioco” #Sanremo2022 #VelvetMag #Velvet -