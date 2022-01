Pums Città Metropolitana | al via prima fase processo partecipativo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Ladi Roma Capitale ha avviato il percorso di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile () metropolitano, come seguito dell’approvazione delle ‘Linee di Indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile ()’ avvenuta il 28 ottobre 2019. Le varie fasi di elaborazione delprevedono, come punto cardine del, il coinvolgimento dei portatori di interesse e dei cittadini mediante attività partecipative, informative e comunicative. Martedì 1 febbraio si avvieranno i lavori con i portatori di interesse in un incontro di apertura delladi partecipazione, per dare seguito al percorso già avviato per la stesura delle Linee di indirizzo per la redazione del ...