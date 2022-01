Paupisi | la Pro Loco lancia la “Festa dell’Emigrante” in programma a giugno

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPartita la organizzazione della primaorganizzata dalla ProPaupisana . “Con largo anticipo, ma per dar modo a tutti i paupisani che vivono in ogni parte d’Italia e all’estero di organizzarsi e poter partecipare ad unaa loro dedicata, annunciamo da oggi che i giorni 11, 12 e 13con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della Parrocchia si terrà la prima, Covid permettendo”. Ad annunciarlo Dario Orsillo, Presidente della Prodi. “Il nostro paese festeggerà tutti i paupisani che nel corso degli anni hanno dovuto lasciare il paese natio per varie ragioni ma che sono però rimasti legati ad esso. La ...

