Orrore allo zoo: getta figlia di 3 anni nel recinto dell'orso (Di lunedì 31 gennaio 2022) La madre, dopo avere spinto la figlia nel recinto dell'orso Zuzu, avrebbe assistito impassibile agli sviluppi della vicenda Leggi su ilgiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) La madre, dopo avere spinto lanelZuzu, avrebbe assistito impassibile agli sviluppia vicenda

Advertising

Majden3 : RT @sersky8: Mi fanno orrore quelle trasmissioni che espongono al pubblico ludibrio il parcheggiatore abusivo (che non si può fare,sia chia… - kattokarta : @madforfree @Controcorrentv Ma io nemmeno arrivo a comprendere cosa dice. Orrore allo stato puro. - Rosyfree74 : RT @sersky8: Mi fanno orrore quelle trasmissioni che espongono al pubblico ludibrio il parcheggiatore abusivo (che non si può fare,sia chia… - Le_Paginedi : RT @sersky8: Mi fanno orrore quelle trasmissioni che espongono al pubblico ludibrio il parcheggiatore abusivo (che non si può fare,sia chia… - sersky8 : Mi fanno orrore quelle trasmissioni che espongono al pubblico ludibrio il parcheggiatore abusivo (che non si può fa… -