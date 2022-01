Milano, rissa con bottiglie e coltelli: giovani buttati a terra e presi a calci – Il video (Di lunedì 31 gennaio 2022) calci, pugni e giovani che vanno in giro con coltelli e bottiglie. I fatti, ripresi in un video pubblicato da Milanobelladadio, si sono verificati a Milano sabato 29 gennaio. Quella sera era stata organizzata «una silent disco a pagamento in via Lecco» quando due ragazzi avrebbero provato a «partecipare gratuitamente all’evento chiedendo insistentemente le cuffie agli organizzatori», si legge nella ricostruzione dei gestori della pagina Instagram, che citano il testimone che ha girato il video. Dopo un secco rifiuto, avrebbero «rovesciato cocktail sull’attrezzatura buttandola persino per terra». Una ragazza dello staff a quel punto avrebbe «tirato uno schiaffo a uno dei ragazzi» che le avrebbe «lanciato addosso un ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022), pugni eche vanno in giro con. I fatti, riin unpubblicato dabelladadio, si sono verificati asabato 29 gennaio. Quella sera era stata organizzata «una silent disco a pagamento in via Lecco» quando due ragazzi avrebbero provato a «partecipare gratuitamente all’evento chiedendo insistentemente le cuffie agli organizzatori», si legge nella ricostruzione dei gestori della pagina Instagram, che citano il testimone che ha girato il. Dopo un secco rifiuto, avrebbero «rovesciato cocktail sull’attrezzatura buttandola persino per». Una ragazza dello staff a quel punto avrebbe «tirato uno schiaffo a uno dei ragazzi» che le avrebbe «lanciato addosso un ...

