M5S | tweet anti-Di Maio accendono lo scontro

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – La guerra in atto tra l’ala contiana del Movimento 5 Stelle e quella dimaiana si trasferisce sui social. A infiammare la diatriba interna al M5S è il caso dei post contro il ministro degli Esteri, entrati nelle ‘tendenze’ di Twitter con tanto di hashtag #DiOut: messaggi con cui migliaia di utenti stanno chiedendo la cacciata del titolare della Farnesina dal Movimento, accusandolo di tradimento nei confronti del leader Giuseppe Conte nella partita per il Quirinale. Per i fedelissimi del ministro grillino si tratta però di un’operazione studiata a tavolino, tutt’altro che spontanea. A supporto di questa tesi ci sono le dichiarazioni dell’esperto social Pietro Raffa, amministratore delegato della ‘MR & Associati Comunicazione’, secondo il quale il #DiOut sarebbe un caso scuola di “-bombing”: un’azione ...

Mentre ilbombing si rivela fomentato e gonfiato da profili falsi , su Facebook crescono in ... 'Io non voterò più', gli fa eco Mila Cimbruggenda. 'Next stop 1%! Circo Togni', prevede Michele ..., DUELLO PER LA LEADERSHIP: CHI HA RAGIONE FRA CONTE E DI MAIO? VOTA, battaglia a colpi diA interviste e prese di posizione, però, si è aggiunta nelle ultime ore anche una campagna ...Marco Piazza difende l'ex premier: "Stimo Mattarella, ma la soluzione poteva essere diversa". Silvia Piccinini in Regione difende invece il ...“Bravo hai riservato al tuo presidente lo stesso trattamento che fu riservato a Fini da Gasparri e La Russa, mi dispiace non sei un politico onesto sei solo un piccolo uomo meschino“. Firmato Iva Ferr ...