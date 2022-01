M5s tra ' minacce' e richieste di chiarimenti

Leggi su agi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Volano stracci nel Movimento 5 stelle dopo l'elezione al Quirinale di Sergio Mattarella. Non solo, si ventila la richiesta dei 'contiani' di espulsione - attraverso la rete degli iscritti- nei confronti di Luigi Di Maio. Ipotesi sulla quale in molti restano a bocca aperta e sulla quale fonti di M5s assicurano che Beppe Grillo si metterebbe di traverso, ma spuntano anche nuovi retroscena. Intanto, dopo l'ultima assemblea congiunta di domenica 23 gennaio, trapela che il presidente di M5s avrebbe ammonito le voci in dissenso attraverso messaggi whatsapp come 'non me lo dimentico e ne tengo conto'. E' quanto si apprende dalla galassia pentastellata, frastornata dalla sequela di messaggi social nei quali si invita a buttare fuori dal Movimento Luigi Di Maio. Tante fake, si sottolinea, da chi, osservatore attento della rete, fa capire che si tratta di una chiara operazione di bombing ...