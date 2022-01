Letta evoca il congresso Pd per stoppare i «sabotatori» interni

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nonostante i pubblici elogi rivolti al «Pd compatto» e al «gioco di squadra», Enricoporta ancora su di è le cicatrici dopo la giostra del Quirinale. Sa di essere sopravvissuto a un girone infernale, in cui il suo stesso scalpo (politico) ha rischiato grosso. Depositate le polveri, ha messo a fuoco in modo ancora più nitido che attorno alla candidatura di Casini si erano coagulati parti di Pd (nel mirino non solo Franceschini ma anche l'area di Orlando) che … Continua