Le sneakers senza tempo di Zendaya di cui non possiamo fare a meno (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'attrice, mano nella mano con il suo partner (anche lontano dal set) Tom Holland, ha sfoggiato un paio di scarpe iconiche: delle Air Jordan 1 Low in pelle nera, bianca e bordeaux. L'articolo proviene da DireDonna.

