La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso | i vip nel cast | ci sarebbe anche Soleil

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Lae ile Viceversa sta per tornare su Italia 1 con una nuova edizione, la prima condotta da. Se quest’anno – a differenza degli scorsi anni – c’è più hype (e quindi più articoli e rumors) in merito al programma è perché la conduttrice ha deciso di trasformarlo in “salsa vip” riportando lo studio televisivo, l’aspetto reality e probabilmentela diretta. Insomma, vogliono fare le cose in grande. Se gli anni passati le pupe, i pupi, leed i secchioni erano perlopiù sconosciuti, quest’anno si metteranno alla prova volti noti del piccolo schermo. Secondo quanto riportato da TvBlog nelci saranno Flavia Vento, Paola Caruso ed Asia Valente (per le pupe) ed Aristide Malnati (per i secchioni). In trattativa ...