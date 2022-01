Juventus | ufficiale Zakaria | tutte le cifre

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Laha raggiunto l’accordo con il Borussia Mönchengladbach per l’acquisizione titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore svizzero Denis. L’intesa per il centrocampista classe ’96 è stata trovata a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, pagabili in tre esercizi. Oltre al contributo di solidarietà previsto dalla Fifa e gli oneri accessori: complessivi per 4,1 milioni di euro. Il calciatore ha sottoscritto con il club bianconero un contratto fino al 30 giugno 2026. SportFace.