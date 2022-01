Juventus | Boffelli | «Profilo adatto ai bianconeri per il futuro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Andrea, ex compagno di Federico Gatti, ha raccontato in esclusiva anews24 chi è il nuovo difensore bianconero Andreaha parlato ai microfoni diNews 24 dell’ex compagno Gatti, nuovo arrivo in casa: GATTI – «Federico Gatti lo definisco come un difensore fisico, ma allo stesso tempo con un buon piede, una buona corsa e con molta cattiveria nei contrasti». EXPLOIT – «Per me che l’ho conosciuto e ci ho giocato insieme onestamente pensavo ci volesse un pochino più di tempo. Però sapevo che sarebbe potuto esplodere da un momento all’altro, si vedeva che aveva tutte le caratteristiche giuste per farlo. Poi ci ha messo meno del previsto, perchè in poco più di 6 mesi è passato da essere uno che arrivava dalla Serie C alla Juve. Appena si è ambientato si è vista ...