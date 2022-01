I soldi dei ristori e del superbonus finivano in gioielli e criptovalute (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Settantotto persone sono indagate e 35 destinatarie di misure cautelari per una maxi frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate. A scoprirlo i finanzieri del Comando provinciale di Rimini impegnati nell'operazione "Free Credit". I 'falsi' riguardano alcune delle misure di sostegno emanate dal governo con il decreto rilancio (dl 34/2020), durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. I proventi sarebbero stati investiti in criptovalute e metalli preziosi. In particolare, le misure cautelari sono così divise eseguite di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari più 23 interdittive (20 all'esercizio di impresa nei confronti di altrettanti imprenditori e 3 all'esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti). In corso 80 perquisizioni ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Settantotto persone sono indagate e 35 destinatarie di misure cautelari per una maxi frode da 440 milioni di euro di falsi crediti locazioni, sismabonus e bonus facciate. A scoprirlo i finanzieri del Comando provinciale di Rimini impegnati nell'operazione "Free Credit". I 'falsi' riguardano alcune delle misure di sostegno emanate dal governo con il decreto rilancio (dl 34/2020), durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà. I proventi sarebbero stati investiti ine metalli preziosi. In particolare, le misure cautelari sono così divise eseguite di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari più 23 interdittive (20 all'esercizio di impresa nei confronti di altrettanti imprenditori e 3 all'esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti). In corso 80 perquisizioni ...

