Gli intellettuali francesi non si riconoscono più nella sinistra (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si sono tanto amati… Tra la sinistra e gli intellettuali, la luna di miele è durata quasi un secolo. Dall’affaire Dreyfus, la sinistra intellettuale ha regnato quasi incontrastata nella vita delle idee. Questa egemonia era diventata quasi totale dopo la guerra, in seguito al discredito gettato contro il pensiero conservatore da parte del regime di Vichy. Maurras non viene considerato e Sartre sovrasta Camus. I grandi maestri del pensiero si chiamavano Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault. Solo i centristi François Mauriac, Raymond Aron e Jean-François Revel erano tollerati su uno strapuntino ideologico. Ma oggi qual è la situazione? “Tutti i grandi intellettuali sono sempre stati di sinistra, si pensi a Sartre, Bourdieu, Wittig, Foucault, Butler, Mouffe, Eribon… I creatori di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si sono tanto amati… Tra la sinistra e gli, la luna di miele è durata quasi un secolo. Dall’affaire Dreyfus, la sinistra intellettuale ha regnato quasi incontrastatavita delle idee. Questa egemonia era diventata quasi totale dopo la guerra, in seguito al discredito gettato contro il pensiero conservatore da parte del regime di Vichy. Maurras non viene considerato e Sartre sovrasta Camus. I grandi maestri del pensiero si chiamavano Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault. Solo i centristi François Mauriac, Raymond Aron e Jean-François Revel erano tollerati su uno strapuntino ideologico. Ma oggi qual è la situazione? “Tutti i grandisono sempre stati di sinistra, si pensi a Sartre, Bourdieu, Wittig, Foucault, Butler, Mouffe, Eribon… I creatori di ...

