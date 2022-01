Genova | muore in casa | i vicini sigillano la porta per non sentire l' odore e non chiamano i soccorsi

Advertising

É successo a, nel quartiere Sant'Eusebio. L'uomo di 68 anni era morto già da sette giorni quando sono state allertate le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del ...Invece di chiamare i soccorsi hanno sigillato la porta di casa del vicino per non sentire il cattivo odore. Solo che l'uomo, 67 anni, era morto da giorni. E' successo ain via Mermi, quartiere Sant'Eusebio. Sul posto sono intervenuti oggi i vigili urbani e i vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dai servizi sociali che non riuscivano a mettersi in contatto ...L'uomo di 68 anni era morto già da sette giorni quando sono state allertate le autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dai servizi sociali che ...Sentono puzza e sigillano la porta del vicino con dello scotch a Genova: ma il pensionato 67enne era morto da una settimana ...