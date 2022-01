Frappe gustose e friabili | la ricetta

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 31 gennaio 2022)? Fermi tutti, siete nel posto giusto dove cogliere lapiù semplice e veloce per preparare il dolce tipico del periodo di Carnevale. Pronti con carta e penna? Bene, perché andiamo ad iniziare. Le vacanze natalizie sono terminate ormai da diverse settimane e magari conserviamo ancora in dispensa qualche pandoro o panettone non consumato, che nell’aria inizia già a sentirsi il Carnevale con il suo irrefrenabile desiderio di-AltranotiziaLe potete chiamare come più vi piace e come la tradizione della vostra zona impone, chiacchiere, crostoli, bugie, sfrappole, cenci, galani, ma il risultato è esattamente lo stesso. Adesso si parte con la, ecco gli ingredienti necessari Per ...