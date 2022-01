F1, Stefano Domenicali: “Spero che nel 2022 avremo più piloti in lizza per il Mondiale” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La stagione 2021 di F1 è stata senza dubbio tra le più emozionanti di sempre. Tifosi e appassionati hanno seguito con grande partecipazione il duello tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton e l’epilogo caotico e polemico ad Abu Dhabi ha suscitato ancor più interesse nella collettività. Al di là delle questioni legate all’applicazione del regolamento per cui la FIA ha deciso di avviare un’inchiesta nella quale la posizione del Race Director Michael Masi potrebbe essere a rischio, c’è l’evidenza di un grande spettacolo vissuto in pista. La speranza, dunque, del CEO di F1 Stefano Domenicali è quello di avere in vista del Mondiale 2022 una situazione ancor più combattuta e riguardante non solo due team. E’ chiaro, infatti, che nel campionato scorso Mercedes e Red Bull abbiano messo in mostra una ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) La stagione 2021 di F1 è stata senza dubbio tra le più emozionanti di sempre. Tifosi e appassionati hanno seguito con grande partecipazione il duello tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton e l’epilogo caotico e polemico ad Abu Dhabi ha suscitato ancor più interesse nella collettività. Al di là delle questioni legate all’applicazione del regolamento per cui la FIA ha deciso di avviare un’inchiesta nella quale la posizione del Race Director Michael Masi potrebbe essere a rischio, c’è l’evidenza di un grande spettacolo vissuto in pista. La speranza, dunque, del CEO di F1è quello di avere in vista deluna situazione ancor più combattuta e riguardante non solo due team. E’ chiaro, infatti, che nel campionato scorso Mercedes e Red Bull abbiano messo in mostra una ...

