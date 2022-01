Draghi non ha alcuna intenzione di cedere alle richieste di Salvini sul governo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo una settimana in cui la politica partitica ha dato il peggio di sé, risolvendo la situazione di stallo puntando sull’usato si curo (seppur obtorto collo e per mero spirito di sacrificio verso la Repubblica da parte di Sergio Mattarella), il Consiglio dei Ministri torna a riunirsi a Palazzo Chigi. In agenda ci sono le nuove misure sanitarie, ma anche i piani futuri e futuribili che riguardano la ripresa economica e quello spettro chiamato PNRR lasciato in sospeso nell’ultimo mese per “colpa” dell’elezione del nuovo (poi “vecchio”) Capo dello Stato. E si segnalano tensioni tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini. Draghi-Salvini, le richieste del leghista respinte al mittente Per accelerare dopo il momento di pausa causa Colle, il capo del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo una settimana in cui la politica partitica ha dato il peggio di sé, risolvendo la situazione di stallo puntando sull’usato si curo (seppur obtorto collo e per mero spirito di sacrificio verso la Repubblica da parte di Sergio Mattarella), il Consiglio dei Ministri torna a riunirsi a Palazzo Chigi. In agenda ci sono le nuove misure sanitarie, ma anche i piani futuri e futuribili che riguardano la ripresa economica e quello spettro chiamato PNRR lasciato in sospeso nell’ultimo mese per “colpa” dell’elezione del nuovo (poi “vecchio”) Capo dello Stato. E si segnalano tensioni tra il Presidente del Consiglio Marioe il leader della Lega Matteo, ledel leghista respinte al mittente Per accelerare dopo il momento di pausa causa Colle, il capo del ...

