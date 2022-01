"Deve darci il cachet di Sanremo". Chi vuole i soldi della Muti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel 2010 l'attrice doveva partecipare a un evento, ma si diede malata per cenare con Putin. Il teatro Deve ancora riavere 15mila euro di danni sanciti da una sentenza del tribunale di Trieste Leggi su ilgiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel 2010 l'attrice doveva partecipare a un evento, ma si diede malata per cenare con Putin. Il teatroancora riavere 15mila euro di danni sanciti da una sentenza del tribunale di Trieste

Advertising

adapallai : RT @LGio75: @beghin_t @luigidimaio Lei è una vergogna! 1: non si deve azzardare a darci dei BOT! 2: lei come Di Maio cominci a fare le vali… - Loredan23086243 : RT @LGio75: @beghin_t @luigidimaio Lei è una vergogna! 1: non si deve azzardare a darci dei BOT! 2: lei come Di Maio cominci a fare le vali… - LGio75 : @beghin_t @luigidimaio Lei è una vergogna! 1: non si deve azzardare a darci dei BOT! 2: lei come Di Maio cominci a… - infoitcultura : 'Deve darci il cachet di Sanremo'. Chi vuole i soldi della Muti - CaffeFou : 'Deve darci il cachet di Sanremo'. Chi vuole i soldi della Muti #Sanremo2022 #sanremo #ornellamuti -