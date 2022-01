Covid, al Cardarelli stanze isolate in reparti normali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due palazzine e l’ex Obi (Unità di osservazione breve) del Cardarelli a Napoli sono ‘dedicati’ da tempo al Covid, con 150 posti letto, ma oggi i positivi al virus in ospedale sono 180 per i quali si sfruttano ora i nuovi reparti. stanze isolate per malati Covid all’interno dei reparti normali. E’ questa la svolta decisa nel più grande ospedale di Napoli: “Una svolta cercata e applicata anche da altri grandi ospedali in Italia – spiega all’ANSA Giuseppe Longo, direttore generale dell’ospedale – e che ci permette di ricoverare pazienti che vengono per altre patologie ma risultano positivi al tampone Covid visto che omicron è diffusissimo e spesso senza sintomi particolari”. Pazienti che vanno al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due palazzine e l’ex Obi (Unità di osservazione breve) dela Napoli sono ‘dedicati’ da tempo al, con 150 posti letto, ma oggi i positivi al virus in ospedale sono 180 per i quali si sfruttano ora i nuoviper malatiall’interno dei. E’ questa la svolta decisa nel più grande ospedale di Napoli: “Una svolta cercata e applicata anche da altri grandi ospedali in Italia – spiega all’ANSA Giuseppe Longo, direttore generale dell’ospedale – e che ci permette di ricoverare pazienti che vengono per altre patologie ma risultano positivi al tamponevisto che omicron è diffusissimo e spesso senza sintomi particolari”. Pazienti che vanno al ...

