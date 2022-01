C’è il nome del primo finalista del GF Vip 6: nessuno se lo aspettava (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spunta sul web il nome del primo finalista del GF Vip 6. L’indiscrezione spiazza tutti i telespettatori: sembrava fuori dai giochi. Le prime indiscrezioni danno lei come favorita per la finale del Grande Fratello Vip. Dopo alcuni episodi la concorrente sembrava fuori dai giochi, adesso invece si conferma la candidata numero uno alla vittoria finale. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spunta sul web ildeldel GF Vip 6. L’indiscrezione spiazza tutti i telespettatori: sembrava fuori dai giochi. Le prime indiscrezioni danno lei come favorita per la finale del Grande Fratello Vip. Dopo alcuni episodi la concorrente sembrava fuori dai giochi, adesso invece si conferma la candidata numero uno alla vittoria finale. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

borghi_claudio : @Csigalotti @ginolucarelli Sulla Belloni si sono rivoltati i gruppi PD e M5S già decisi a votare Mattarella. Pratic… - lucasofri : C’è un nome che la coalizione sta tenendo nascosto, di alto profilo ma non inviso alla maggioranza e che promette d… - AngeloCiocca : C’è un problema serio a livello Europeo. E l’Ue appare tardiva e inconcludente. Serve agire ora, senza richieste in… - alessita_1994 : RT @VolpiPvolpi99: Diciamo le cose come stanno, la mancata elezione di Draghi al Colle ha UN SOLO nome: Giuseppe Conte. E no, Salvini non c… - Rosyfree74 : RT @VolpiPvolpi99: Diciamo le cose come stanno, la mancata elezione di Draghi al Colle ha UN SOLO nome: Giuseppe Conte. E no, Salvini non c… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è nome La sparatoria tra il ras e i rapper di San Siro dopo lo sfottò in una canzone. E spunta il nome di Rondo da... Corriere Milano