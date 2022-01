Calciomercato, Juve prende Gatti battendo il Toro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Niente maglia granata per Federico Gatti, che in questo momento sta facendo le visite mediche insieme a Zakaria, al J Medical. Il difensore classe 1998 firmerà per la Juventus che ha vinto il derby sul Torino più che interessato a Gatti che chiuderà comunque la stagione al Frosinone, in serie B, per poi unirsi ai bianconeri dalla prossima estate L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Niente maglia granata per Federico, che in questo momento sta facendo le visite mediche insieme a Zakaria, al J Medical. Il difensore classe 1998 firmerà per lantus che ha vinto il derby sul Torino più che interessato ache chiuderà comunque la stagione al Frosinone, in serie B, per poi unirsi ai bianconeri dalla prossima estate L'articolo proviene da Nuova Società.

