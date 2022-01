Calcio: Verona, Praszelik sceglie il numero 88, ultras 'omaggio a Hitler' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Verona, 31 gen. - (Adnkronos) - Polemiche a Verona per la scelta del nuovo acquisto Mateusz Praszeliz di vestire la maglia numero 88. Gli ultras di estrema destra del club scaligero l'hanno vista come un omaggio a Hitler, perché quel numero negli ambienti neonazisti, rappresenta la ripetizione dell'ottava lettera dell'alfabeto, la H, che richiama a 'Heil Hitler' . La decisione del 21enne polacco acquistato dal Legia Varsavia è però legata al fatto che in Polonia giocava con il numero 8 che nel Verona ha già Lazovic, Non potendo utilizzarlo Praszelik ha scelto l'88 vestito in Serie A anche dall'interista Caicedo e da Pasalic all'Atalanta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022), 31 gen. - (Adnkronos) - Polemiche aper la scelta del nuovo acquisto Mateusz Praszeliz di vestire la maglia88. Glidi estrema destra del club scaligero l'hanno vista come un, perché quelnegli ambienti neonazisti, rappresenta la ripetizione dell'ottava lettera dell'alfabeto, la H, che richiama a 'Heil' . La decisione del 21enne polacco acquistato dal Legia Varsavia è però legata al fatto che in Polonia giocava con il8 che nelha già Lazovic, Non potendo utilizzarloha scelto l'88 vestito in Serie A anche dall'interista Caicedo e da Pasalic all'Atalanta.

Advertising

repubblica : Verona, Praszelik sceglie l'88. Gli ultrà di estrema destra: 'Un omaggio a Hitler' [di Paolo Berizzi] - Gazzetta_it : Verona, Praszelik sceglie l’88. Per gli ultrà di estrema destra è “uno di noi” #razzismo - umbertoctt : RT @PBerizzi: 'Una squadra a forma di svastica'. Se avete voglia di approfondire e capire perché a #Verona da anni il calcio e lo stadio so… - barbecoq : RT @PBerizzi: Gli ultrà neri dell'@HellasVeronaFC esultano per il numero #88 scelto dal nuovo acquisto, il polacco Praszelik. 88 per i neon… - SAGGEIDEE : Chiudete questo stadio è costruiteci sopra una discarica. Il posto è quello giusto -