Bonus monopattino 2022, arriva il modello: domande dal 13 aprile (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con il Provvedimento del 28 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il modello e le istruzioni per il Bonus mobilità sostenibile, o “Bonus monopattino“, il credito d’imposta fino a 750 euro previsto per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1. In arrivo quindi nuove regole e il nuovo modello per la presentazione delle domande, che potranno essere inoltrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta 2022. La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con il Provvedimento del 28 gennaiol’Agenzia delle Entrate ha fornito ile le istruzioni per ilmobilità sostenibile, o ““, il credito d’imposta fino a 750 euro previsto per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1. In arrivo quindi nuove regole e il nuovoper la presentazione delle, che potranno essere inoltrate dal 13al 13 maggio. Il credito, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, è fruibile non oltre il periodo d’imposta. La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. ...

