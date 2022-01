Blitz artico con venti forti e neve a bassa quota | ecco dove

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – In arrivo unsull’Italia che salterà il Nord, che rimarrà a “s”, e investirà le regioni centro-meridionali. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore aria fredda si addosserà alle Alpi per poi aggirarle ed entrare impetuosa dalla porta del Rodano (Francia sudorientale) sotto forma di Maestrale con raffiche fin oltre i 120 km/h. Il tempo tenderà a peggiorare dal Centro verso il Sud verso sera e notte con precipitazioni, dapprima deboli, poi anchein nottata sulle regioni meridionali. Martedì 1° febbraio sarà una giornata molto ventosa su tutta l’Italia. Il maltempo interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud con rovesci a carattere sparso e nevicate fin sotto i 700 metri sugli Appennini e in Sicilia. Sul resto d’Italia ...

Freddo e maltempo al Sud Si tratta diperché non avrà lunga durata: al Nord e al Centro la situazione tenderà a migliorare già dalla mattinata di domani con i fenomeni concentrati ...... a Norilsk , luogo di una catastrofe ambientale per la rottura di alcuni serbatoi e la conseguente perdita di migliaia di tonnellate di carburante nei fiumi e nel mare. La stima dei possibili ...Il tempo previsto per la nuova settimana Un vero e proprio blitz artico caratterizzerà l'inizio della nuova settimana, quasi inaspettatamente, dopo diversi giorni in cui l'atmosfera è stata governata ...Blitz di aria polare in discesa dall'Artico sta per colpire l'Italia: venti forti, mareggiate e nevicate a bassa quota da nord a sud. Ecco le aree più colpite ...